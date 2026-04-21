Le Grand Monarque en quête de futur

Fermé et rouvert à maintes reprises et une nouvelle fois en 2023, placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Blois il y a deux ans, le 8 mars 2024, il reste inexorablement inoccupé.

Même la vente aux enchères organisée début février n’a pas permis de trouver un acquéreur pour cet immeuble, véritable page d’histoire locale.

Une histoire qui remonte à 1515

Le Grand Monarque s’est d’abord appelé La Grand’Maison quand, en 1515, le logis seigneurial apparut peu confortable à ses occupants décidés à disposer d’un logement digne de leur rang, doté de nombreuses dépendances.

Vendu en 1593 à l’époque d’Henri IV pour payer les dettes de guerre, le bâtiment rejoint la couronne royale avec Louis XV, 32e et avant-dernier baron de Mondoubleau. Il fut aussi le siège d’un tribunal de baillage quand Mondoubleau produisait étoffes et cuirs.

A la Révolution, la baronnie est déchue de ses droits. Mondoubleau comme Vendôme, devient un des nouveaux districts composant le département.

Le bâtiment, avec son porche bien caractéristique du Roussard donnant sur un vaste parc arboré, est désormais propriété de la Nation.

Dès 1790, s’y installent les bureaux du district et ceux de la brigade de gendarmerie à cheval. Une partie est cependant cédée devenant “Hôtel de Légalité” et relais de poste, puis est vendue à un aubergiste.

En 1804, changement de nom en l’honneur de Napoléon Ier, devenant Le Grand Monarque.

S’y succéderont ensuite aubergistes et restaurateurs dont certains sauront attirer à Mondoubleau les amateurs de bonne table mais insuffisamment pour tirer leur épingle du jeu.

A l’heure du “Dimanche de caractère” de ce 19 avril, avec balade autour des éléments patrimoniaux de Mondoubleau, labellisée petite cité de caractère avec notamment la maison du Gouverneur à pans de bois, la tour penchée du château, l’insolite boule métallique du château d’eau, un regard nostalgique sur Le Grand Monarque s’impose.

Élise Peps