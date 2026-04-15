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Pont-de-Braye retrouve son Bon coin

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domie et patou au bon coin 1

RRouvert depuis le tout début de l’année, le petit bistrot-resto en vue du beau château de La Flotte a pris ses marques et fidélisé une clientèle. «Nous avons eu un très bon accueil des voisins, de la commune et des clients de passage» témoigne Dominique Quiniou qui assure aux fourneaux.

Des Bretons ! Elle est rennaise et, lui, Patrice, originaire de Moëlan-sur-Mer près de Quimperlé. «Mais nos dernières affaires, c’était dans les Deux-Sèvres, au Temple et à La Chapelle-Largeau où on a eu jusqu’à 40 couverts… Pour nous, ici, c’est tout petit mais ça nous convient très bien. On voulait être à mi-chemin entre notre fils à Nantes et notre fille à Paris.»

Du mardi au vendredi, le couple propose des formules avec un plat hebdo jusqu’à 18h30 mais aussi de quoi satisfaire des petites et grandes faims (également le samedi et le dimanche matin). Produits de la région autant que possible et une petite épicerie qui aligne du café de Tours comme de la terrine sarthoise. Et Le Petit Vendômois chaque mois, ce qui ne gâche rien.

Au bon coin – Tél. 02 85 85 92 03, Facebook Au bon coin
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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