Explication de texte

En septembre, Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher (CD41) a convié la presse pour détailler le cap que le département allait suivre pour s’adapter à une situation tendue.

Avec 62 % du budget du CD41 consacré au schéma départemental des solidarités, Loir-et-Cher solidaire reste une priorité pour accompagner, grâce aux Maisons Départementales des Solidarités qui se déploient dans tout le département, les concitoyens en difficulté et en fragilité. Pour la santé, plusieurs axes stratégiques sont mis en place pour faire venir des professionnels de santé avec, en deux ans, plus de cent professionnels, à ce jour, qui se sont installés durablement.

Pour les 3.424 km de voirie que le département entretient avec 700 ouvrages d’art, le programme des rénovations avance malgré l’importance des investissements. Le plan de rénovation des collèges que le CD41 a en charge se poursuit, sur l’ensemble du territoire, ce qui représente en moyenne entre 10 et 15M€ par collège, dont prochainement pour le Vendômois, celui de Saint-Amand-Longpré.

Philippe Gouet s’est également félicité pour la nouvelle Cité du Numérique inaugurée en mars et du succès de son école de codage. Cette conférence de presse était l’occasion également de présenter le nouveau site internet du CD41. Le côté culturel avec Estival’41 et Festillésime. «Nous sommes l’un des rares départements à avoir maintenu, voire augmenté, notre budget culture et sport» poursuivait le président.

Mais, les contraintes budgétaires imposées aux collectivités et le manque de visibilité font craindre des phases d’inquiétude. «Il faut savoir que sur les territoires, 70 % des investissement sont réalisés par les collectivités. Si l’on est asphyxié, c’est toute l’économie locale qui sera entraînée» s’inquiétait, à juste titre, Philippe Gouet.