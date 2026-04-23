Éducation

Prix Coup de Pouce

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coup de pouce gulli des premieres lectures 2026 7 1

Les 15 élèves issus de 3 clubs de lecture-écriture de Vendôme participent depuis le mois de mars au prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures. Ces 3 clubs composés pour chacun de 5 écoliers de CP à l’école Anatole France et Jules Ferry qui rencontrent des difficultés scolaires permettent chaque fin de journée de la semaine de consolider l’apprentissage de la lecture et l’écriture par des ateliers périscolaires, vivants et ludiques. Trois livres ont été sélectionnés cette année et les animatrices les font découvrir aux écoliers. Participer à un prix littéraire est tout l’enjeu de ce concours, chacun exprimant en construisant une argumentation. On connaîtra en juin le prix national de tous les clubs de France.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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