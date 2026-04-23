Les 15 élèves issus de 3 clubs de lecture-écriture de Vendôme participent depuis le mois de mars au prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures. Ces 3 clubs composés pour chacun de 5 écoliers de CP à l’école Anatole France et Jules Ferry qui rencontrent des difficultés scolaires permettent chaque fin de journée de la semaine de consolider l’apprentissage de la lecture et l’écriture par des ateliers périscolaires, vivants et ludiques. Trois livres ont été sélectionnés cette année et les animatrices les font découvrir aux écoliers. Participer à un prix littéraire est tout l’enjeu de ce concours, chacun exprimant en construisant une argumentation. On connaîtra en juin le prix national de tous les clubs de France.