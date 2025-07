Diplômés 2025

En juin, au sein de la médiathèque départementale, Tania André, vice-présidente du département de Loir-et-Cher en charge de la vie associative, de la culture et des sports a remis les diplômes d’auxiliaires de bibliothèques aux 25 élèves-stagiaires de la Région Centre-Val de Loire dont 3 Loir-et-Chériens ayant obtenu l’examen. Cette formation comprend des cours théoriques donnés par l’association des bibliothécaires de France ainsi que des travaux pratiques et des visites de bibliothèques. Elle implique la réalisation de travaux personnels, d’un rapport de stage et d’une liste bibliographique en plus de l’examen final comprenant des épreuves écrites et orales. Sur les trois dernières années, le taux de réussite à l’examen est de 98 %. Cette formation peut faciliter l’accès à un concours pour la fonction publique.