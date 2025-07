Jeudi 19 juin, Gilbert-Luc Devinaz, sénateur et président de la mission sénatoriale d’information sur le thème «faciliter l’accès aux services publics» se déplaçait à Vendôme à la rencontre de Laurent Brillard, maire de Vendôme, et de l’espace France Services nouvellement rénovés dans le quartier des Rottes.

À l’initiative de Jean-Luc Brault, sénateur de Loir-et-Cher vice-président de cette mission, cette délégation sénatoriale a pu s’entretenir avec les agents du service public de France Services de l’Agglomération Territoires Vendômois. «Nous avons rencontré un personnel engagé et des usagers plutôt satisfaits du modèle de France Service proposé à Vendôme. Il faut reconnaître également que le maire de Vendôme et président de Territoires Vendômois est un élu engagé et porteur de ces réformes» explique le président de cette mission qui sera publiée en septembre dont le but est de mettre en lumière ce qui fonctionne et en soulignant ce qui pourrait être amélioré dans l’accès aux services publics.

Beaucoup d’usagers sont mal à l’aise avec les démarches administratives quand ils se retrouvent seuls devant leur ordinateur. «Le site internet très bien fait ne remplacera jamais le contact humain qui reste indispensable dans la relation, c’est ce que nous voulons faire ressortir dans ce rapport» poursuit Gilbert-Luc Devinaz. Vendôme a été choisi également en plus de ce lieu innovant où chaque citoyen peut être accueilli pour un renseignement ou une aide , pour son bus «France services» qui sillonne le territoire à la rencontre des concitoyens et qui vient là aussi renforcer le lien de confiance entre les administrations et les usagers.