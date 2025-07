Clôture des Clubs Coup de Pouce

Fin juin, comme chaque année, les clubs Coup de Pouce étaient à l’heure des bilans. Ces clubs de lecture et d’écriture, financés dans le cadre du Programme de réussite éducative de la ville de Vendôme, sont des ateliers de consolidation des apprentissages de la lecture et de l’écriture regroupant cinq élèves de CP autour d’une animatrice chaque soir de 16h30 à 17h30. Ainsi, pour l’année 2024-2025, vingt écoliers de Jules ferry et d’Anatole France ont suivi cet enseignement qui permet à beaucoup de perfectionner les apprentissages indispensables à la vie et à la liberté.

En présence de leur famille, salle de mariage de la Porte Saint-Georges, chaque groupe a pu présenter son travail et chaque élève s’est vu remettre un certificat ainsi qu’un livre et un cahier de jeux pour les vacances, pour maintenir une activité pendant l’été et valoriser la relation avec leurs parents.