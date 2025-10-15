Actions contre l’illettrisme

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher et sa vice-présidente Florence Doucet en charge de l’insertion, de l’emploi, du logement, de la famille et de la protection de l’enfance vient de lancer le programme des journées nationales d’action contre l’illettrisme. Jusqu’au 28 novembre, outre de nombreuses actions à destination du grand public, tout un programme de sensibilisation et de formation vers les professionnels est déployé sur l’ensemble du département. En effet, il est primordial de repérer, accompagner et orienter les publics en situation d’illettrisme et de les initier à des méthodes. Conférences, ciné-échanges, ateliers d’initiation au numérique, d’écriture, de lecture et d’évaluation de compétences ainsi que des expositions pour sensibiliser et comprendre l’illettrisme et l’illectronisme, un programme riche à retrouver sur le site www.departement41.fr