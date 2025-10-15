Éducation

Actions contre l’illettrisme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
23 Moins d’une minute
lutte contre lilletrisme 1

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher et sa vice-présidente Florence Doucet en charge de l’insertion, de l’emploi, du logement, de la famille et de la protection de l’enfance vient de lancer le programme des journées nationales d’action contre l’illettrisme. Jusqu’au 28 novembre, outre de nombreuses actions à destination du grand public, tout un programme de sensibilisation et de formation vers les professionnels est déployé sur l’ensemble du département. En effet, il est primordial de repérer, accompagner et orienter les publics en situation d’illettrisme et de les initier à des méthodes. Conférences, ciné-échanges, ateliers d’initiation au numérique, d’écriture, de lecture et d’évaluation de compétences ainsi que des expositions pour sensibiliser et comprendre l’illettrisme et l’illectronisme, un programme riche à retrouver sur le site www.departement41.fr

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
23 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

elus et formateurs pour la nouvelle session du bafa dans le vendomois 1

Se former à l’animation

il y a 3 semaines
lors de la visite du chantier a lecole yvonne cholet 1

Cours d’école végétalisées

il y a 3 semaines
avril 25 2

Assure ta rentrée

il y a 4 semaines
kangourou

Des maths, de la culture, des sciences pour la rentrée

9 septembre 2025
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page