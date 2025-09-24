Cours d’école végétalisées

Dans le cadre de son engagement pour des écoles plus agréables, plus vertes et plus durables, la ville de Vendôme a commencé à transformer la cour des écoles avec, pour 2025, deux écoles choisies, Anatole France et Yvonne Chollet.

Ce projet ambitieux de créer, au sein des cours d’école, des espaces d’ilots végétalisés a débuté à l’automne dernier. Avec l’aide et la collaboration du Conseil d’architecture, urbanisme et de l’environnement du département (CAUE41), les équipes enseignantes et les agents municipaux ont défini toute une programmation réfléchie de travaux en plusieurs phases, un réaménagement co-construit. «Ces deux écoles ont été choisies cette année car leur projet était le plus abouti et donc pouvait être programmé dès cet été, soit 9 mois après» explique Béatrice Arruga, adjointe à la municipalité de Vendôme en charge de la vie scolaire. Une nouvelle session de coordination entre tous les acteurs des écoles, les parents et les enseignants est programmée avant les vacances de la Toussaint pour les prochains travaux dans les cours des écoles en été 2026.

Pour l’école Yvonne Chollet, en centre-ville de Vendôme, le résultat est spectaculaire comme pour Anatole France. Beaucoup de surfaces bitumées ont disparu, ce qui restait le point noir principal de ces cours d’école de centre-ville et 735 m2 d’espaces verts ont été gagnés pour chaque école, en sachant que pour Yvonne Chollet, celui-ci a été en partie remplacé par un bitume clair et bien moins épais, afin de garder une voie d’accès pour la cuisine. Des îlots de gazon qui n’existaient pas sont apparus et la plantation prochaine d’arbustes et de végétaux viendra parachever ces travaux avec l’arrivée prochaine de nouveaux jeux.

A Anatole France, le grand espace bitumé a été réduit de moitié et le terrain du fond a été réhaussé et clôturé du côté de la rue, afin que les enfants puissent à nouveau s’approprier ce terrain qui était interdit par manque de visibilité de l’équipe enseignante. On attend dans ces prochains jours également des plantations, de nouveaux jeux avec une cabane en bois et un futur amphithéâtre sera réalisé lorsque l’herbe aura été semée et repoussera.