La lingerie Hudon passe la main

La lingerie Hudon va cesser son activité fin juillet. En effet, Françoise Bisson, après 25 ans de commerce en lingerie, et après avoir repris elle-même la boutique de ses parents, passe la main à Emmanuelle Limoges.

La seule boutique de lingerie de Vendôme se redonne un coup de jeunesse. Après plus d’un an de recherche, Françoise Bisson, son actuel propriétaire, a retrouvé repreneur. Une Vendômoise d’origine, partie pour ses études et son travail dans les ressources humaines, revient dans la région et se lance dans l’aventure du commerce. «C’est un domaine que j’aime, le commerce de proximité, remettre de l’humain, du partage dans les échanges et qui plus est dans la lingerie», explique Emmanuelle. Ce moment de transition nécessaire, les deux femmes l’ont exercé d’abord pendant six mois, depuis janvier, pour rencontrer les fournisseurs et bien connaître ce monde particulier.

«Je transmet mon commerce à quelqu’un que j’ai appris à connaître. Nous serons vraiment toutes les deux en juillet pour officialiser cette transition qui se veut un changement dans la continuité et pour le déstockage prévu. J’aimerais aussi avoir le temps de remercier ma clientèle qui m’a été fidèle pendant 25 ans», souffle Françoise Bisson. Continuité car Emmanuelle suivra les marques de lingerie dans un premier temps que Françoise proposait avec un espace pour des ensembles nuit «homme et femme» puis place au changement avec une gamme féminine réservée pour le sport féminin et quelques travaux de modernité et d’agencement du magasin en août. Les portes rouvriront sous l’enseigne «Les dessous d’Emma» le 4 septembre prochain.

Alexandre Fleury