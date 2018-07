Une offre de soins pour tous

Le 27 juin, à Vendôme, sous l’impulsion de l’Ordre de Malte, un dispensaire était inauguré à destination des personnes qui peinent à se rendre chez des praticiens.

A l’origine de ce projet, Roselyne des Grottes, déléguée départementale de l’Ordre de Malte. En partenariat avec le Centre communal d’action sociale de Vendôme (CCAS), le Centre intercommunal d’action sociale des Territoires Vendômois (CIAS) et le Département du Loir-et-Cher, l’Ordre de Malte, fidèle à sa vocation au service des personnes les plus démunies (une vocation neuf fois centenaire), prend en charge la recherche et la fourniture des moyens de fonctionnement du dispensaire nouvellement installé avenue Clemenceau. Yann Baggio (à droite sur la photo), le président de l’Ordre de Malte-France, avait fait le déplacement pour l’occasion.

«Une alternative au décrochage santé»

C’est le quatrième établissement du genre en France. Destiné à faciliter l’accès à la santé pour tous ceux qui renoncent à se soigner en raison de problématiques liées à la désertification médicale (délai d’attente, localisation géographique), ou pour des raisons psycho-sociales (peur de la stigmatisation, rapport au corps et à la santé, refus d’acceptation de la maladie ou du soin, etc.), cette structure met à leur disposition un réseau de praticiens professionnels qui assurent leurs prestations bénévolement. Ce sont les travailleurs sociaux du CIAS qui sont au sœur de l’action : détection du public et des besoins, orientation vers une prise en charge médicale, avec prise de rendez-vous auprès de médecins ou infirmières du dispensaire. «Sans se substituer au fonctionnement médical existant, le dispensaire se veut être une alternative au décrochage santé rencontré par les personnes en situation de précarité», a précisé Roselyne des Grottes lors de l’inauguration.

CH R