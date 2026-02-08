La rénovation des abattoirs de Vendôme continue

Après l’inauguration fin d’année 2024 de leurs installations de production rénovées et agrandies, les abattoirs du Perche Vendômois gérés en coopérative depuis 2001 avaient organisé une visite de la partie administrative, vestiaire du personnel et accueil du public qui viennent elles-aussi de subir un agrandissement. Un investissement de 200 000€ dont 80 000€ du département a contribué à un confort qui n’est pas comparable aux anciennes installations comme les vestiaires qui dorénavant sont dimensionnés pour l’accueil des 45 salariés ou le sas d’hygiène indispensable pour accéder à la production. Soutenu par les élus locaux pour le circuit court et les emplois, l’abattoir de Vendôme reste un acteur important pour notre territoire, qui a encore une activité d’élevage, grâce à son maintien et ses investissements.