Économie et sociétéAnimations et salons

A Mots Couverts en mars

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 28 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
a mots couverts 2025 1 1

Devenu incontournable en simplement 2 ans, le Salon littéraire «A Mots Couverts», dans sa 3e édition, revient le 3e samedi de mars avec des 23 auteurs prestigieux et 4 jeunesses. Au marché couvert, avec une décoration originale prise en charge par la Régie de Quartier, fauteuils et canapés sont disposés au milieu des tables qui accueillent les écrivains. Ainsi autour d’un thé ou d’un café, ce lieu emblématique de Vendôme devient ce samedi un lieu culturel unique où l’on peut venir échanger directement avec les auteurs sans oublier les œuvres de Léonie Dagaud exposées. La radio locale « Studio Zef », partenaire elle-aussi de cet événement assurera tout l’après-midi des interviews en direct. Avec une entrée totalement gratuite, un salon à ne pas manquer !

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 28 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

abattoir 1 1

La rénovation des abattoirs de Vendôme continue

il y a 22 heures
janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme

il y a 3 jours
la regie de quartiers recyclerie de vendome 1 1

Vente au kilo à la Ressourcerie

il y a 4 jours
logo avf

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 6 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page