A Mots Couverts en mars

Devenu incontournable en simplement 2 ans, le Salon littéraire «A Mots Couverts», dans sa 3e édition, revient le 3e samedi de mars avec des 23 auteurs prestigieux et 4 jeunesses. Au marché couvert, avec une décoration originale prise en charge par la Régie de Quartier, fauteuils et canapés sont disposés au milieu des tables qui accueillent les écrivains. Ainsi autour d’un thé ou d’un café, ce lieu emblématique de Vendôme devient ce samedi un lieu culturel unique où l’on peut venir échanger directement avec les auteurs sans oublier les œuvres de Léonie Dagaud exposées. La radio locale « Studio Zef », partenaire elle-aussi de cet événement assurera tout l’après-midi des interviews en direct. Avec une entrée totalement gratuite, un salon à ne pas manquer !