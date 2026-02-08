Média’tech

FestivalsSorties et loisirs

mediatech 2026 affiche 2 1

Le département du Loir-et-Cher affirme sa volonté de mettre le numérique au service de la culture et de la créativité avec une nouvelle édition du festival de création numérique dans les médiathèques du 14 février au 7 mars.

AU PROGRAMME EN VENDOMOIS (programme complet : lecture41.fr) – Entrée gratuite sur réservation

Composition de musique avec l'IA (à partir de 10 ans)

  • Vendredi 20 février de 15h à 16h30
    A Fréteval à la médiathèque La Fonderie
    Résa : 02 54 82 67 29 ou mediatheque@cchv41.fr
  • Mercredi 25 février de 14h30 à 16h
    A Droué à la mediathèque L’Autre Monde
    Résa : 02 54 80 59 16 ou mediatheque.droue@cchv41.fr

Atelier Mix DJ (à partir de 12 ans)

  • Mardi 24 février de 14h à 16h et de 16h à 18h
    A Montoire-sur-le-Loir à la médiathèque Nef Europa
    Résa : 02 54 72 72 60 ou mediatheque.montoire@catv41.fr 

Création de musique électronique (à partir de 8 ans)

Tournoi de Beat Saber (à partir de 10 ans)

