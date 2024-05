Le centre Tri Val de Loire inauguré

Bien que ce nouveau centre de tri interdépartemental situé à Parçay-Meslay en Indre et Loire soit opérationnel depuis le début d’année, l’inauguration de Tri Val de Loir(e) par son Président Directeur Général, Thierry Boulay, s’est déroulée en avril avec un grand nombre d’invités, élus et partenaires.

«Réunir 13 collectivités de taille, de culture et de statuts juridiques différents ne fut pas chose aisée» explique dès le début de son discours, Thierry Boulay, président de ValDem à Vendôme et PDG de ce nouveau centre de tri. Car effectivement depuis le début de l’année, le contenu des poubelles jaunes, les déchets dits recyclables des 13 collectivités soit 950 000 personnes réparties sur le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire et la Sarthe, partent dorénavant directement vers ce centre de tri ultra-moderne.

C’est en 2015 que les collectivités ont appris que leurs équipements allaient devenir obsolètes dans les années à venir et qu’elles se devaient donc de réagir en pensant à l’avenir. «De la force nait la vérité. Je crois intimement que nous pouvons réellement mettre sous les auspices de cette locution notre rassemblement d’aujourd’hui» détaille Thierry Boulay. Et comme l’adage souligne que l’union fait la force, ce nouveau centre de tri interdépartemental en est un exemple flagrant avec la réunion de toutes ces structures pour créer une usine modèle de tri alliant performance, robustesse et efficacité avec la fiabilité des équipements installés.

En effet, ce centre est équipé de 15 trieurs optiques qui séparent les matières, 2 décartonneurs mécaniques, de 3 cribles balistiques ainsi que d’une cabine de tri manuel avec 11 tapis pour affiner la qualité des flux. «Avec une capacité de 18 tonnes/heure de déchets triés, les 53 000 tonnes prévues annuellement devraient être atteintes avec une éventuelle progression des tonnages collectés» poursuivait Thierry Boulay.

Enfin, Tri Val de Loir(e) s’est doté avec la volonté des élus, d’un espace pédagogique dédié au tri pour que les scolaires, associations, entreprises et grand public puissent s’informer avec un second parcours en extérieur qui présente les autres déchets ménagers, leurs modes de traitement ainsi que les solutions à la protection des ressources et de l’environnement.