Le photovoltaïque a le vent en poupe

C’est bien la production d’énergie photovoltaïque qui va porter la majeure partie des efforts de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois en matière d’énergies renouvelables. Validé lundi 29 septembre dans le cadre du PCAET, l’objectif de la collectivité, qui s’est engagée à produire un tiers de ses besoins en énergie à horizon 2050, va principalement reposer sur le photovoltaïque.

Ce modèle a rencontré un certain nombre de freins par le passé notamment en termes d’urbanisme qui en limitait drastiquement la possibilité d’installation. Seulement voilà, les dernières années ont levé ces différents freins avec deux leviers majeurs : l’augmentation du coût de l’électricité mais aussi un accroissement notable de la productivité des panneaux. « Un point non négligeable, c’est aussi la baisse du prix des panneaux, de l’ordre de 30 %, depuis la guerre en Ukraine », explique un acteur du secteur. Constat quelque peu contre intuitif mais bien réel, la Chine s’est engagée dans un véritable dumping car les débouchés se réduisaient de façon inquiétante et cela mettait un genou à terre aux rares concurrents qu’elle rencontrait dans ce domaine.

Cette baisse du prix des panneaux ainsi que l’augmentation de leur productivité ont été les bienvenus dans le projet Soleil de Lignières. Cette centrale photovoltaïque, couvrant 4 ha 35, a envoyé son premier électron dans le réseau le 1er octobre. « Après six mois de construction, nous nous réjouissons d’avoir pu respecter au jour près la date prévue », explique Corentin Pétusseau, directeur général délégué d’EneR Centre Val de Loire. Après l’obtention du permis de construire et le lancement du chantier, les travaux ont été menées tambour battant par les deux entreprises retenues, Pigeon TP pour les accès et le terrassement, Eiffage pour la construction de l’infrastructure.

Un grand bond en avant pour ce projet imaginé il y a deux décennies. ValDem est alors propriétaire d’une ancienne décharge à Lignières, impropre à l’agriculture comme à l’habitat ou au loisir. Seule solution, y installer des panneaux photovoltaïques. Mais, plusieurs obstacles se dressent : il faut construire une ligne pour injecter l’électricité sur le réseau, par exemple… le projet n’est pas abandonné pour autant. En décembre 2020, avec l’appui du Sidelc (Syndicat intercommunal de distribution d’énergie du Loir-et-Cher), ValDem lance une consultation pour sélectionner un développeur, c’est-à-dire un partenaire en capacité de concevoir un projet exploitable surmontant les difficultés techniques et administratives. C’est la société d’économie mixte EneR Centre-Val de Loire qui convainc. Reste à trouver des actionnaires pour l’accompagner. La SAS Soleil de Lignières est créée avec, pour actionnaires complémentaires, des collectivités ou syndicats comme le SIdeLC, la communauté de communes et la commune, mais aussi une association de citoyens Energies vendômoises.

Depuis mercredi, les 7.350 panneaux, reliés par 45 km de câbles, produisent de l’électricité. Avec une prévision de 5,5 GWh soit l’équivalent de la consommation de 2.600 habitants