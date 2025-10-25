Externat inauguré à Montoire

Accompagné par de nombreuses personnalités, François Bonneau, président du Conseil régionnal du Centre-Val de Loire, a fait le déplacement au lycée agricole de Montoire-sur-le-Loir à l’occasion de la rentrée scolaire et de l’inauguration du nouvel externat.

Financé (3 M€) uniquement par le Conseil Régional qui a en charge les lycées sur tout son territoire, ce nouveau externat de presque 1 000 m2 a permis, enfin, de mettre au rebus des locaux en pré-fabriqué qui commençaient à être obsolètes après plus de quarante années de bons et loyaux services. «Aujourd’hui nous tournons résolument la page avec ces 8 salles lumineuses, insonorisées et équipées de matériels numériques de pointe. […] L’agriculture de demain se prépare dès aujourd’hui et dorénavant elle se prépare ici dans des conditions optimales» détaillait dans son discours d’inauguration le directeur de l’établissement montoirien, Maxime Barbot.

Comment parler d’agriculture, de robotique, de précision et d’agro-écologie sans un espace dédié et serein pour apprendre ? «Transformer, faire évoluer les modes de production dans une relation renouvelée à l’environnement, cela ne se fait pas comme cela. Vous avez devant vous des enjeux considérables et ces défis doivent soulever de l’enthousiasme et de l’optimisme. Si l’on n’a pas un système éducatif à la hauteur, on ne trouvera pas ces voies. Cet investissement dans ce lycée agricole est pour construire avec vous quelque chose qui doit vous charger d’énergie et porter votre confiance dans l’avenir. Année après année, vous aurez le bonheur et la fierté de ce que vous faites» poursuivait François Bonneau.

Le Lycée Agricole de Montoire, Agro Campus des 2 Vallées, accueille actuellement près de 220 lycéens de la 4e au BTS en proposant une formation riche et diversifiée en alliant l’enseignement scolaire et l’apprentissage. «Ce nouveau bâtiment est bien plus qu’un lieu d’apprentissage, c’est un espace de vie, d’échange, d’innovation et d’inspiration. Et pour avoir un métier qui inspire, il faut d’une part des formations qui inspirent et des établissements inspirant. Ce bâtiment en est le symbole, un défi phénoménal pour renouveler demain les générations d’agriculteurs» concluait Virginie Jorissen, directrice de la Direction régionale de l’alimentation, de l’Agriculture et de la forêt.