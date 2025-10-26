Les villages ont de l’avenir

Cette conviction a été affirmée par l’État lors du lancement en 2023 du plan France-Ruralités à travers un dispositif dénommé «Villages d’Avenir» de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), qui permet un partenariat fort entre les maires des communes labellisées et les services de l’État. Piloté par le préfet de Loir-et-Cher, délégué territorial de l’ANCT, ce programme vise à doter les communes rurales labellisées de moyens d’ingénierie supplémentaires pour concrétiser leurs projets. Pour notre département 56 communes lauréates bénéficient d’un accompagnement sur mesure. Six nouvelles communes rejoignent ainsi le programme dont pour le Vendômois, Maves et Savigny-sur-Braye. Ainsi, elles bénéficieront d’un accompagnement sur mesure et d’un appui individualisé mais également de l’organisation de journées de réseaux et d’ateliers thématiques, un soutien concret pour lever les freins à leurs initiatives et renforcer l’attractivité et la vitalité économique de leurs communes. Car la volonté des maires est bien de faire vivre et de développer leurs villages !