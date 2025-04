Le retour de métiers disparus

De fait, les métiers de ferronnier, tailleur de pierre ou sculpteur sur bois n’avaient pas réellement disparu, mais les artisans dans ces domaines étaient rares. Qui de la poule ou de l’œuf ?

La profession s’était réduite compte-tenu de la baisse de la demande ou les clients étaient devenus rares faute de professionnels ? Toujours est-il que les produits standardisés à grande échelle en provenance de grandes voire très grandes surfaces avaient remplacé la fabrication artisanale. « Même si j’ai toujours eu du travail tout au long de ma carrière, j’ai constaté depuis plusieurs années un regain de demandes pour des fenêtres ou des portes sur-mesure. Mais aussi, et c’était plus inattendu, pour des placards ou des cuisines complètes. Le prix n’est évidemment pas le même que pour du produit standard et souvent dans des bois plus faciles à usiner. Mais la durée de vie n’est pas non plus comparable ! » explique un menuisier récemment retraité qui ajoute que le recrutement est le point noir de ce retour en grâce.

Idem pour les ferronniers dont plusieurs praticiens se sont installés en Vendômois. Un portail, un escalier… peuvent être réalisés à l’ancienne ou partir d’un modèle existant restauré, voire transformé. Il est toujours possible de trouver moins cher «Et encore, ce n’est pas toujours vrai, surtout lorsqu’il faut adapter du standard à des mesures qui ne le sont pas ! C’est typiquement le cas pour un escalier dans le cadre d’une rénovation. Il faut s’adapter à la configuration des lieux. Et puis, sur un portail de ferronnier, il y a de la matière et le client pourra, dans quelques années, décider de changer de couleur, de finition. Il peut alors le faire sabler sans crainte de passer au travers !»