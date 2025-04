Maxime, le magicien

Maxime Minerbe, Vendômois et magicien professionnel, sera sur la scène du Minotaure de Vendôme le 16 mai. Programmée par Loir Évènements, l’association présidée par Laurent Boiset a comme projet en 2026 l’organisation d’un Festival de magie à Vendôme !

Souvent absent à cause des tournées en France et au-delà, Maxime Minerbe est né et habite à Vendôme. Il a toujours aimé la magie au plus loin qu’il se souvienne. «Tout a débuté comme beaucoup par une boîte de magie offerte à Noël, un cadeau que j’avais commandé. Nous sommes dans un monde où l’on nous répète qu’il faut un vrai métier. J’en ai donc exercé plusieurs, dans la vente ou l’administration mais toujours en parallèle de la magie, en amateur d’abord puis un jour professionnellement» explique le magicien.

Ayant commencé très jeune la magie, il a rapidement côtoyé de grands professionnels. Pourtant, il a rapidement souhaité se détourner de cette magie… de grands magiciens, mais très vite, il a voulu se démarquer de cette magie classique de jeu de cartes et de colombe.

Teinté d’humour ou de poésie, le numéro doit, pour lui, cueillir le spectateur par une fin imprévisible. L’un de ces numéros qui l’a rendu célèbre, à la télévision ou sur les scènes à l’international, c’est son tour de changement de costume, un numéro qui demande beaucoup de préparation. Dans son spectacle « Voilà » du 16 mai qui a été finaliste des « Spectacles Magiques de l’année 2025 », une prestation familiale et très visuelle, Maxime Minerbe a sélectionné dans le panel de numéros dont il dispose, une quinzaine de tours de magie qui seront présentés au Minotaure, un « One magic show » intimiste.

«Maxime est venu travailler au cabaret, notamment les soirs de réveillon. J’ai eu envie de le programmer dans le cadre de la programmation de Loir Évènements. De là est venue l’idée d’un festival à Vendôme, construit avec Maxime et déjà programmé le 25 avril 2026 avec les dix artistes sélectionnés» conclut Laurent Boiset. Une date qu’il faut d’ores et déjà retenir !