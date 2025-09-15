Venez rencontrer des artisans et faire la fête

Le week-end des 20 et 21 septembre, dans la zone des Courtis au sud de Vendôme, Isoscop fêtera ses 10 ans au sein du Village des artisans afin que le public puisse rencontrer les différents corps de métier présents pour leurs futurs travaux. Avec, en plus, de nombreuses animations prévues par plusieurs associations, la fête sera plus folle !

En 2015, Isoscop, spécialiste dans l’isolation bio-sourcée et les extensions, apparaissait sur le marché artisanal du Vendômois. Yann Fromager, à sa tête, développa rapidement l’entreprise, la demande dans la rénovation énergétique était exponentielle ainsi que la recherche de solutions pour agrandir sa maison dans le respect environnemental. Toujours en perpétuelle recherche d’innovation que ce soit dans la quête de nouveaux matériaux comme de nouvelles techniques, Isoscop a su insuffler un dynamisme dans le monde de la rénovation.

Pour fêter cet anniversaire, le groupe Isoscop ouvre ses portes pour vous faire découvrir le Village des artisans dans ses locaux. En effet, concentrer sur un seul lieu à la fois différents professionnels dans des domaines aussi divers et en même temps multiples animations pour toute la famille était un pari. Il semble gagné, car le programme est chargé pour ces deux jours de fête. Ainsi, comme dans la rue d’un village, vous pourrez déambuler le long d’un circuit pour découvrir tous les artisans présents, l’isolation, la plomberie, les solutions énergétiques vertes avec une borne de recharge pour la Renault 5 électrique du concessionnaire Warsemann branchée directement sur des panneaux solaires, l’aménagement d’espaces verts, les professionnels et les experts travaux, les fournisseurs et les solutions de financement de vos projets avec les aides possibles…

Au milieu des artisans, place aux associations comme l’USV Boxe avec son ring pour des démonstrations et des initiations, un concours de jonglage avec l’USV Foot qui proposera également buvette et petite restauration, la fédération de la pêche avec simulateur de pêche, structures gonflables pour les enfants , stand de vin avec la présence du domaine Brazilier de Thoré ou la Cave à vins du faubourg Chartrain, producteurs locaux de miel ou les fromages de la fromagerie Ouvrard de Villiersfaux… Avec une tombola pendant les deux jours pour gagner plusieurs lots dont un superbe brazero-barbecue tiré au sort le dimanche à 18 h.

Un vrai week-end de fête en somme !