Lunetterie à Vendôme

À l’heure du redéploiement industriel sur le territoire français, Icare Group, fabricant de lunettes de luxe, s’installe à Vendôme dans les anciens locaux occupés par Thalès. En cette fin juin, la production de lunettes 100% Made in France a débuté sous le nom Atelier Vendôme.

Joaillerie et lunetterie partagent des valeurs fortes d’authenticité et de savoir-faire artisanal. Après les Ateliers Vuitton et ses sacs de luxe conçus à Vendôme puis l’entreprise Sisley à la gare TGV qui va lancer prochainement sa production dans une nouvelle usine, Icare Group fabricant exclusivement en Asie à Hong Kong et au Vietnam ouvre sa première unité de production européenne haut de gamme à Vendôme sous le nom Atelier Vendôme. D’abord dans les anciens locaux occupés par Thalès dans le parc technologique de la gare TGV où la production a débuté puis dans un second temps avec l’acquisition d’un terrain pour y construire une nouvelle unité, le groupe installera également un show-room en rénovant les anciennes écurie militaires du quartier Rochambeau, côté Loir.

Fabricant de lunettes de luxe depuis 1998, les montures façonnées à Vendôme seront le symbole de l’attachement du groupe au savoir-faire local avec le label Origine France Garantie (OFG). Une fabrication qui reflétera la quête d’authenticité et l’engagement pour une qualité irréprochable, le haut de gamme, restant sa référence et sa véritable carte de visite. Icare Group proposera dorénavant à Vendôme son service de qualité et son savoir-faire industriel reconnu, fabriquant de A à Z les montures, du design à la livraison. Et si Vendôme était bien plus qu’une place…