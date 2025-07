Bien plus qu’une régie

L’association Régie de Quartiers de Vendôme contribue par ses actions à lutter contre l’exclusion des plus démunis et à dynamiser l’offre sur le territoire. Montant en puissance et jamais à court d’idées, elle met en place plusieurs actions pour développer les liens sociaux et l’économie locale.

Avec de nombreux partenaires, institutionnels et les nombreux acteurs du développement économique, la Régie de Quartiers propose sur le territoire 3 chantiers d’insertion avec 85 salariés : la Ressourcerie, le chantier multi-services le service Espaces Verts. «Chacun d’entre eux a su développer de nouvelles prestations de services, qui viennent compléter les offres déjà existantes comme pour l’équipe multi-services qui a développé un service traitement de façades ou l’expérimentation pour le nettoyage des tapis, moquettes, canapé ou matelas» détaille Charles Lavarenne, directeur de la Régie de Quartiers. Depuis l’année dernière, suite à plusieurs demandes, l’association a décidé également d’ouvrir ses ateliers et le magasin de la Ressourcerie aux bénévoles qui viennent précieusement prêter main forte aux équipes.

D’ailleurs, pour l’activité Ressourcerie, une nouvelle boutique rue du Change a ouvert ses portes en juin et connaît depuis un fort succès. Cette activité de tri de vêtements et d’objets qui emploie le plus de salariés au sein de la régie reste la plus connue de l’association car sûrement la plus visible et le réemploi rentre petit à petit dans les mœurs. Un fort arrivage de dons a eu comme conséquences une réorganisation du stockage et du tri qui nécessite de l’espace supplémentaire ainsi que l’achat de deux camions pour gérer les quantités de plus en plus importantes.

Plusieurs projets se sont construits en 2024 comme l’atelier vélo dans les locaux du syndicat Valdem, la mise en place pour l’atelier couture du bonus réparation également, un dipositif initié par l’éco-organisme Refashion qui permet une aide pour la réparation de textile.

La durée moyenne de présence des salariés dans les chantiers est de 9 mois. Outre tous ces ateliers, la Régie de Quartiers a un but bien précis, c’est la réinsertion professionnelle des salariés en leur faisant bénéficier d’un accompagnement en construisant un parcours adapté à chacun, sa plus-value se veut humaine et sociale.