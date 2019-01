Ô Buffet Vendômois, nouveau concept

Christophe et Virginie Maillet ont revisité leur établissement situé sur le parking du Centre Leclerc. L’année 2018 fut un moment de réflexion pour ce couple de restaurateurs à la tête du service traiteur « La Toque » Vendômoise et qui ont mis en place dans leur restaurant un nouveau concept de formule buffet à volonté: Ô Buffet Vendômois.

Avec une expérience forte des buffets lors de manifestation publiques ou privées de la Toque Vendômoise, Virginie et Christophe Maillet se sont lancés dans une nouvelle aventure, l’ouverture d’une nouvelle enseigne début janvier «Ô Buffet Vendômois», service de buffet à volonté servi uniquement les midis du lundi au Vendredi. «On s’est rendu compte que l’on était sur un axe de restauration qui devenait obsolète, la cafétéria en tant que telle. Grâce à l’expérience du traiteur que l’on exerce chaque week-end pour nos clients, nous recherchions un type de restauration qui puisse convenir au Vendômois avec des produits frais» explique Virginie. Gardant l’idée que le salarié à midi en semaine veut manger rapidement et en rajoutant le fait qu’il puisse choisir les mets à savourer dans la quantité désirée, la formule buffet à la française est née. Avec un ticket d’entrée à 12,90€, quatre buffets seront en accès à volonté, fruits de mer, salades, charcuterie, buffet de plats chauds, fromages et desserts, seul les boissons seront à prendre au bar directement.

«On continue à travailler avec nos producteurs locaux, notre fer de lance avec le maximum de produits liés à la production de notre terroir» poursuit Christophe. La salle contient 400 places assises et les serveurs passeront entre les tables desservir au fur et à mesure les assiettes vides. L’hiver, côté buffet des plats chauds, ce sera un choix de plats mijotés mais l’été Christophe Maillet prévoit déjà des viandes grillées au barbecue dehors sur la terrasse. «On ouvre de plus en plus nos locaux le soir et les week-ends pour des soirées privées en formule buffet ou assise. C’est une demande de plus en plus forte de nos clients et nous pouvons dorénavant y répondre» conclut le restaurateur.

Ô Buffet Vendômois – Parking Centre Edouard Leclerc – Vendôme

Ouvert tous les midis du lundi au Vendredi

Le Petit Vendômois