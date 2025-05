Pour la 2ᵉ édition en Loir-et-Cher, «De Touristes à Loir et Chériens», l’opération séduction de Be LC, l’agence d’attractivité de Loir-et-Cher, a été lancée en avril avec une campagne de communication dont l’objectif affiché reste inchangé ; susciter l’envie chez les visiteurs de notre département de s’y installer durablement. En effet, 15 % des nouveaux arrivants ont découvert notre territoire lors d’un séjour touristique et ce chiffre révélateur confirme bien la pertinence du dispositif qui vise à transformer l’attrait touristique en projet de vie. Chaque année, ce sont 150 familles qui sont accompagnées par Be LC dans leur installation en Loir-et-Cher. Et si demain, vos vacances devenaient votre nouvelle vie ?