Point lecture inauguré à Naveil

Fin avril, Naveil a inauguré un nouveau lieu, un point lecture accessible à tous. Cette bibliothèque renfermera un choix de livres prêtés par la direction de lecture du Département. L’ouverture au public sera le mardi après-midi et les mercredis et seront asurées par les neuf bénévoles de l’association «La libre lire» qui existe depuis 18 ans, offrant la possibilité aux Naveilloises et Naveillois d’emprunter des livres, d’abord restreints et dorénavant bien plus complets avec ce nouveau lieu. Un point lecture implanté dans l’école maternelle qui permet chaque après-midi aux différentes classes de rencontrer Marie, l’agent bibliothécaire pour des animations autour de la lecture. Une porte donne accès directement du parking derrière l’école pour l’accueil du public aux ouvertures spécifiques. Viendront très prochainement des animations organisées par «Le libre livre» toujours autour de la lecture.