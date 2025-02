Encourager les enfants par la remise de cartes

La remise des cartes d’adhérents au club coup de pouce CLA s’est déroulée en cette fin janvier à l’école maternelle de Jules Ferry.

Ce club langage, dispositif du plan d’actions du Programme de Réussite Educative (PRE), a été mis en place en 2023 par la ville de Vendôme qui le finance en soutien avec l’État dans le cadre de sa politique de la ville et en partenariat avec l’Education Nationale, l’association Coup de pouce et l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce programme s’adresse à des enfants de grande section qui ont besoin d’être en confiance pour prendre la parole plus librement et sans freins. Les parents, présents à cette cérémonie des signatures, sont pleinement associés à l’action de ce club qui se réunit toute la semaine sauf le mercredi de 16h30 à 17h30 au sein de l’école. En effet, la signature sur cette carte comprend à la fois celle de l’enfant, des enseignantes, de l’animatrice, du maire et de l’adjoint en charge de la politique éducative mais également des parents pour leur participation à la vie du club et l’accompagnement au quotidien de leur enfant à l’école. Chacun s’engage pour une meilleure réussite.