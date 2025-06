Portes Ouvertes à l’ESAT

L’ESAT Arcade de Mondoubleau qui emploie une cinquantaine de salariés en situation de handicap ouvrira ses portes au public jeudi 26 juin à partir de 15h.

Ainsi, les différents ateliers seront détaillés par les salariés choisis par les moniteurs et volontaires qui prendront en charge par petits groupes les visiteurs pour les renseigner sur leur propre activité et directement sur leur poste de travail. Ainsi, l’atelier Blanchisserie et Pressing, l’atelier espace vert, l’atelier conditionnement et préparation des commandes ainsi que l’atelier d’ensachage de foin pour les animaux domestiques n’auront plus de secret pour vous.

L’objectif premier des Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) est de développer les compétences des personnes en situation de handicap et de faire avancer leur parcours professionnel. Les réorienter également, si possible, vers le monde professionnel ordinaire et ainsi de faire changer les regards dans le monde professionnel inclusif.