Deux challenges remportés

Alexandre Sauvaître a terminé son ultra-trail en Alsace le 16 mai lui permettant de grimper dans le futur tirage aux sorts pour participer à l’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) édition 2026. Sapeur-pompier professionnel à Paris, ce jeune sportif au grand cœur courait en parallèle pour offrir une cagnotte «Sur les traces de l’innocence» à l’association ADEL Centre qui vient en aide aux enfants malades.

« Cet Ultra Trail en Alsace marque le début et la fin de l’aventure. La fin de la cagnotte qui depuis le début de l’année était ouverte et le début pour l’inscription à UTMB 2026» détaille Alexandre. Arrivé 380e sur 1 200 coureurs, Alexandre Sauvaître a mis 16h25 pour parcourir la distance de 116km. Sa famille a assuré les huit ravitaillements répartis tout au long de la course mais au dernier avant l’arrivée, Alexandre Sauvaître sent ses forces faiblir. «Il ne restait plus que 7 km mais le moral est bas. Je me suis laissé alors porté par la cagnotte et par mes partenaires qui m’ont tous fait confiance. Je me suis concentré sur l’association ADEL pour laquelle je courais en pensant à tous ces enfants qui se battent au quotidien dans leur leucémie ou cancer. Ils étaient tous présents dans ma tête et c’est grâce à eux que j’ai retrouvé ma motivation» poursuit-il.

Début Juin, Alexandre Sauvaître remettra un chèque de 3 000€, fruit de sa cagnotte au CHU de Clocheville, au siège de l’association ADEL. Ce montant est le double de celui qu’il s’était fixé, une autre fierté dont Alexandre peut s’enorgueillir !