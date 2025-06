A 101 ans, il jardine avec la Lune

Il bêche, bine, sarcle et sème tous les jours que Dieu fait. À 101 ans, Jean Chauveau veille à faire pousser tout ce qu’il est possible sur les 400 ares de son potager de Thoré-la-Rochette où, en cette fin mai, s’alignent sans un brin d’herbe les rangs de carottes, d’artichauts, de pommes de terre, d’haricots verts et de petits pois, déjà bien en végétation.

«Pour m’aider, depuis quelques années, je jardine en suivant les cycles croissants et décroissants de la lune. Et ça marche du moins quand la météo ne s’en mêle pas», confie le dynamique agriculteur né le 24 mai 1924 dans la maison du centre bourg qu’il n’a jamais quittée. Tout comme le jardin déjà cultivé par son père boucher où enfant, il bénéficiait d’un carré de terre pour faire ses premières armes.

Ne jamais forcer la terre

«Mais attention, prévient le bonhomme qui, sans la moindre canne, d’un pas alerte, se rend dix à vingt fois par jour au jardin en empruntant une partie du chemin communal car «il ya toujours à faire. Malgré mes 101 ans, il m’arrive encore de me tromper car le jardinage n’est pas chose aisée. Il faut rester modeste et ne jamais forcer la terre. On ne s’improvise pas jardinier du jour au lendemain !»

Jean Chauveau accepte cependant de livrer quelques conseils. Bien bêcher la terre avant l’hiver pour que la gelée passe au-dessus, bien la travailler au printemps, ne pas laisser l’herbe apparaître, supprimer les cailloux inutiles. Et son remède miracle contre les insectes ravageurs : la cendre de sa cuisinière à bois. «Je fais mes graines moi-même d’une année sur l’autre et je ne mets aucun insecticide et ça marche ! Je me fais plaisir et j’entretiens ma forme. On n’achète aucun légume et on mange des bons produits.»

Un exemple à méditer ?

Elise Peps