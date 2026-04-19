La Fondation au lycée agricole

Abygaëlle Bellande, élève de seconde pro Nature-Jardin-Paysage-Forêt de l’Agro campus des 2 Vallées à Areines, vient de devenir filleule de Michel Miermant, membre de la Fondation Un Avenir Ensemble, chevalier de l’Ordre national du Mérite. Une belle aventure qui débute même le jour de son anniversaire !

«Sérieuse, brillante, une attitude remarquable en classe comme dans la vie scolaire», les appréciations sont élogieuses, les bulletins scolaires d’Abygaëlle en témoignent et ce choix de la Fondation Un Avenir Ensemble pour l’aider n’est pas un hasard. Identifiée par le corps enseignant et le proviseur du lycée, la lycéenne sera accompagnée tout au long de sa scolarité et jusqu’à son entrée dans la vie active par la Fondation.

Fondation. «Apporter à Abygaëlle un soutien moral et socio-culturel pour lui permettre de développer les compétences et les codes indispensables à une réussite sociale et professionnelle ainsi qu’un soutien financier direct et indirect, telle est la mission de la Fondation avec son parrain qui suivra toutes vos avances et répondra à toutes vos questions», détaille Gilles Vaury, référent académique de la Fondation pour le Loir-et-Cher.

En effet, la Fondation Un Avenir Ensemble est composée de 1 200 membres, hommes ou femmes, tous médaillés militaires, de la Légion d’honneur ou de l’Ordre national du Mérite. Un réseau de personnes qui ont de l’influence et qui fait que la filleule aura plus de facilité pour trouver un stage par exemple. Amener également la filleule à se projeter, à élargir ses horizons et à élever ses ambitions jusqu’à son autonomie. Pour ce troisième parrainage de Michel Miermant, Abygaëlle incarne une véritable cause qu’il soutient depuis de nombreuses années, connaissant toute l’importance que revêt son rôle de parrain pour soutenir cette élève.