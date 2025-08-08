Pour une gestion durable de l’eau

Sous l’action de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne, Sophie Brocas, l’État accompagne les démarches locales de gestion durable de l’eau équilibrée entre l’ensemble des usages que ce soit pour l’alimentation en eau potable, la sécurité civile, l’abreuvement des animaux, l’irrigation, l’industrie, l’énergie, le bon fonctionnement des milieux aquatiques ou le tourisme. Trouver une trajectoire progressive qui permette de tenir compte de la réduction des volumes d’eau disponibles et d’accompagner l’adaptation de l’agriculture dans le contexte du changement climatique, la politique de l’eau repose en France, depuis 60 ans, sur 2 principes fondateurs : la solidarité et le dialogue. Ces démarches ont pour objectif de retrouver une gestion durable et équilibrée de l’eau dans cette réalité physique qui s’impose à nous, une ressource en net diminution en été.