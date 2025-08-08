Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Pour une gestion durable de l’eau

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
13 Temps de lecture 1 minute
gestion eau 1

Sous l’action de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne, Sophie Brocas, l’État accompagne les démarches locales de gestion durable de l’eau équilibrée entre l’ensemble des usages que ce soit pour l’alimentation en eau potable, la sécurité civile, l’abreuvement des animaux, l’irrigation, l’industrie, l’énergie, le bon fonctionnement des milieux aquatiques ou le tourisme. Trouver une trajectoire progressive qui permette de tenir compte de la réduction des volumes d’eau disponibles et d’accompagner l’adaptation de l’agriculture dans le contexte du changement climatique, la politique de l’eau repose en France, depuis 60 ans, sur 2 principes fondateurs : la solidarité et le dialogue. Ces démarches ont pour objectif de retrouver une gestion durable et équilibrée de l’eau dans cette réalité physique qui s’impose à nous, une ressource en net diminution en été.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
13 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

affichea4 salonfretay2025 v4 2

L’art en démonstration

il y a 1 jour
sisley 1

Sisley récompensée

il y a 4 jours
au micro arlette testyler accompagnee de la ministre et de patrick klugman 1

Juste parmi les nations

il y a 1 semaine
scel41 ag 002 1

L’élevage laitier tient son AG

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page