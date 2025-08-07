Économie et sociétéAnimations et salons

L’art en démonstration

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
20 Temps de lecture 1 minute
affichea4 salonfretay2025 v4 2

Chaque année depuis 2019, le Salon des Artisans d’Art de Fretay, à Savigny-sur-Braye, réunit 41 artisans d’art en septembre qui ont la particularité d’exercer leur métier devant un public chaque fois plus nombreux.

Avec l’expérience des salons d’art à travers la France de Marie-Hélène Poisson, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles depuis quatre générations, son mari Christophe Nièpce désiraient organiser, sur l’esplanade du château, leur propre salon d’art pas comme les autres, pour lequel les affichea4 salonfretay2025 v4 1 artisans invités sortent de leur atelier et doivent pendant le week-end effectuer des démonstrations pour que le public puisse admirer leur art.

«Cette année, j’ai la chance d’avoir réuni 12 Meilleurs Ouvriers de France (MOF) comme le maréchal-ferrant Laurent Nizou qui ferrera en direct son cheval, un tailleur de pierre et même un graveur. Ils se trouveront au milieu du salon sous un grand et unique barnum. Certains présenteront des conférences sur leur métier» détaille l’organisatrice. Comme chaque année, 41 artisans en plus seront présents, différents quasiment à chaque édition afin que le public fidèle retrouve des nouveautés d’une année sur l’autre. Des métiers rares comme celui d’Emilie Bien, illustratrice scientifique qui travaille aux Jardins des Plantes à Paris. « Si l’on trouve dans le monde une nouvelle espèce d’insectes, elle viendra sur place et en fera le croquis comme les scientifiques du XVIIe le faisaient » poursuit Marie-Hélène Poisson. Conférences diverses, carré des brocanteurs dans le magnifique potager du château et un dîner-concert viendront compléter ce week-end sous le signe de l’art et du beau.

6e Salon des artisans d’art – 13 et 14 septembre au château de Fretay / Savigny-sur-Braye- 10h/18h – Restauration – réservation pour le dîner concert et tous les renseignements sur salondefretay.fr
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
20 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

gestion eau 1

Pour une gestion durable de l’eau

il y a 2 minutes
sisley 1

Sisley récompensée

il y a 4 jours
au micro arlette testyler accompagnee de la ministre et de patrick klugman 1

Juste parmi les nations

il y a 1 semaine
scel41 ag 002 1

L’élevage laitier tient son AG

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page