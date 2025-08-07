L’art en démonstration

Chaque année depuis 2019, le Salon des Artisans d’Art de Fretay, à Savigny-sur-Braye, réunit 41 artisans d’art en septembre qui ont la particularité d’exercer leur métier devant un public chaque fois plus nombreux.

Avec l’expérience des salons d’art à travers la France de Marie-Hélène Poisson, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles depuis quatre générations, son mari Christophe Nièpce désiraient organiser, sur l’esplanade du château, leur propre salon d’art pas comme les autres, pour lequel les artisans invités sortent de leur atelier et doivent pendant le week-end effectuer des démonstrations pour que le public puisse admirer leur art.

«Cette année, j’ai la chance d’avoir réuni 12 Meilleurs Ouvriers de France (MOF) comme le maréchal-ferrant Laurent Nizou qui ferrera en direct son cheval, un tailleur de pierre et même un graveur. Ils se trouveront au milieu du salon sous un grand et unique barnum. Certains présenteront des conférences sur leur métier» détaille l’organisatrice. Comme chaque année, 41 artisans en plus seront présents, différents quasiment à chaque édition afin que le public fidèle retrouve des nouveautés d’une année sur l’autre. Des métiers rares comme celui d’Emilie Bien, illustratrice scientifique qui travaille aux Jardins des Plantes à Paris. « Si l’on trouve dans le monde une nouvelle espèce d’insectes, elle viendra sur place et en fera le croquis comme les scientifiques du XVIIe le faisaient » poursuit Marie-Hélène Poisson. Conférences diverses, carré des brocanteurs dans le magnifique potager du château et un dîner-concert viendront compléter ce week-end sous le signe de l’art et du beau.