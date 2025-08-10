L’auteur Jissé, vendômois, nous émerveille à travers ses 52 haïkus, au fil des saisons, comme 52 semaines où la philosophie asiatique «À l’ombre du pommier» nous transporte dans un monde qui déborde de sérénité.

Ces petits poèmes, excessivement brefs en trois vers, dénommés haïkus, bouleversent et émerveillent notre quotidien. D’origine japonaise, ces vers célèbrent l’éphémère des choses à travers une émotion. Tout en délicatesse, les mots choisis, le rythme rapide nous charme et nous fascine, l’imaginaire prend le relais et cela fait du bien.

C’est ce que propose Jissé, auteur vendômois de cet art de l’imagination à l’aide des mots simples dans son recueil aux éditions Unicité. Ces haïkus, il les a écrits en 2022, dans son jardin, à l’ombre de son pommier d’où le titre de son livre de poésie. Ancien paysagiste, ayant parcouru le monde, Jissé aime se retrouver dans son espace vert où il laisse la nature faire son travail en intervenant au minimum. Natif de Vendôme, le goût du jardin, il le doit à son grand-père qui tenait une grande pâtisserie, place de la République Les Montagnes Suisses.

Dans ce recueil, vous aurez également le loisir d’admirer en face de chaque poème, une aquarelle, autre grande passion de cet amoureux des mots. Un livre zen à déguster pour méditer, à l’ombre de son arbre préféré, évidemment !