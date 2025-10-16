Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Prix du design pour une Vendômoise

fantine beaumont lunch bag 1

Fantine Beaumont, habitante de Saint-Rimay et étudiante à CY école de design à Saint-Germain-en-Laye, vient de remporter le Prix Spécial du concours « Mon Beau Déchet », 5e édition organisée par France design Week Valesens pour son lunch bag issu de pièces recyclées. En effet, Fantine a imaginé ce sac pour transporter le repas et qui, à l’arrivée, se déploie en set de table. « Mon questionnement est né lors d’un pique-nique au travail, face à la difficulté de transporter repas et ustensiles. J’ai donc imaginé Aduane, le nom donné à ce sac transformant ainsi la pause déjeuner en un moment élégant et convivial » explique la lauréate. Ce sac particulier est conçu par un procédé de tissage en intégrant des matériaux recyclés comme entre autres, le cuir issu de la Maison Arche à Château-Renault.

