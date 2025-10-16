Sorties et loisirsSpectacles

La magie des contes

Jusqu’au 23 octobre, la 25e édition du festival «Amies Voix» mettra à l’honneur le conte et les arts de la parole. En effet, ce n’est pas moins de 12 contes et 25 représentations aux quatre coins du département- mais également un «off» avec des spectacles, ateliers créatifs, expositions… Tous ces contes et manifestations sont à découvrir dans les différentes bibliothèques du département et seront interprétés par des conteurs connus, reconnus et expérimentés mais également par des artistes émergents et prometteurs. Pour enrichir ce programme, le «off» du festival animé par les professionnels et les bénévoles du réseau départemental de lecture publique permet également de programmer différentes animations jusqu’au 29 octobre.

Retrouvez toute la programmation et les informations sur le festival «Amies Voix» : www.departement41.fr
