Au sein de l’association Horizons Sahel qui grâce aux dons en matériel de structures médicales de toute la France aménage des hôpitaux au Sénégal suivant leurs demandes, il existe un pôle éducatif qui permet d’équiper des établissements scolaires sur place également. Cet été, un partenariat s’est mis en place avec le magasin Bureau Vallée de Vendôme pour récupérer du matériel neuf grâce aux dons des clients.

«Nathalie et Eric Fierville, gérants de Bureau Vallée Vendôme s’intéressant au Sénégal et à notre action, c’est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés et nous tenons à les remercier chaleureusement» explique Marie-Thérèse Fremery, vice-présidente d’Horizons Sahel et responsable du Pôle Educatif au sein de l’association. En effet, durant juillet et d’août, les mercredis et samedis, les bénévoles d’Horizons sahel se sont relayés avec un flyer pour proposer généralement aux familles qui venaient au magasin avec la liste des achats des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre, de glisser dans leur chariot un matériel supplémentaire de leur choix pour en faire don à l’association.

«Nos clients ont été généreux et ont été sensibles à l’opération qui consistait à redonner à des enfants pour qu’ils étudient dans de meilleures conditions» détaille la gérante du magasin vendômois. Quand une école sénégalaise fait une demande à l’association pour du matériel, elle remplit un questionnaire pour connaître ses besoins et verse 100€ pour obtenir sa marchandise. «Le Comité de liaison sur place à Dakar nous a demandé que l’on arrête la gratuité pour les fournitures scolaires qui était de mise jusqu’en 2023, afin, il me semble, de responsabiliser les écoles» poursuit la vice-présidente.

Pour ce partenariat gagnant/gagnant, ce sont 1944 pièces qui ont été récupérées par Horizons Sahel comme des kits de géométrie, des stylos, des cahiers, des gommes, des calculatrices… qui repartiront au Sénégal dans des containers que l’association complétera par des livres pour les bibliothèques des écoles qui en ont fait la demande, du mobilier, des ordinateurs d’occasion ou du matériel pour les infirmeries scolaires.