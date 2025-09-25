Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Après 2024 marquée par des rendements historiquement bas, les récoltes 2025 semblent annoncer pour la Chambre d’Agriculture un retour à des productions normales grâce à des conditions météorologiques et sanitaires assez favorables pour plusieurs cultures comme pour le blé tendre ou le colza selon les types de terres. Le bilan 2025, même s’il n’est pas homogène sur tous les secteurs semble donc satisfaisant. Cependant, l’ensemble de la profession agricole s’accorde à dire que les prix, quant à eux, ne sont pas du tout satisfaisants car le niveau des charges à l’hectare reste élevé. La situation est même préoccupante pour certaines exploitations. Le regard des agriculteurs est tourné dorénavant vers le prix des céréales, avec beaucoup d’incertitudes sur la vente de leurs récoltes.

