Économie et sociétéAssociations

Toujours active même l’été

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
23 Moins d’une minute
lodyssee dhorizon sahel 1

L’association Horizons Sahel et ses bénévoles sont toujours sur le pont, même en cette période de vacances. En effet, les collectes ont continué avec en perspective de nouveaux conteneurs de matériaux médicaux et scolaires en partance pour le Sénégal dont le 200e expédié ! L’association va également fêter ses 20 ans d’existence, le 10 octobre, avec pour l’occasion la présentation d’un livre mémoire «L’Odyssée d’Horizons Sahel» qui retracera avec beaucoup de témoignages la vie de l’association, de ses débuts à aujourd’hui. Comme chaque année, l’été est également l’occasion pour Horizons Sahel d’accueillir des étudiants en Université d’été pour les former à la maintenance de matériel, ces mêmes étudiants qui partent pour parfaire leur formation en mission volontaire dans des hôpitaux sénégalais.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
23 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

le comptoir ds cocottes 1

Les Cocottes tiennent bon la rampe

il y a 13 heures
champs cereales 1

Productions normales

il y a 2 jours
betterave fraiche sur table en bois 1

La FNSEA et JA 41 indignés

il y a 3 jours
bacterie dans le loir 1

Bactérie Ralstonia Solanacearum dans le Loir

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page