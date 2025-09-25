Toujours active même l’été

L’association Horizons Sahel et ses bénévoles sont toujours sur le pont, même en cette période de vacances. En effet, les collectes ont continué avec en perspective de nouveaux conteneurs de matériaux médicaux et scolaires en partance pour le Sénégal dont le 200e expédié ! L’association va également fêter ses 20 ans d’existence, le 10 octobre, avec pour l’occasion la présentation d’un livre mémoire «L’Odyssée d’Horizons Sahel» qui retracera avec beaucoup de témoignages la vie de l’association, de ses débuts à aujourd’hui. Comme chaque année, l’été est également l’occasion pour Horizons Sahel d’accueillir des étudiants en Université d’été pour les former à la maintenance de matériel, ces mêmes étudiants qui partent pour parfaire leur formation en mission volontaire dans des hôpitaux sénégalais.