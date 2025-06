La Vincenzo Bellini Belcanto Académie à Vendôme

Depuis 2016, la Vincenzo Bellini Belcanto Académie est en résidence française à Vendôme et propose chaque année, sous une compétition lyrique, de défendre en France et à l’International les couleurs du belcanto le plus authentique. Une formation lyrique qui se passe sous forme de stages, entièrement dédiés à l’esthétique et à la technique vocale des compositeurs tels que Rossini ou Bellini. Chaque année, l’Académie permet aux jeunes chanteurs d’accéder à une formation ciblée, pilotée par la légendaire mezzo-soprano Viorica Cortez et le célèbre chef d’orchestre Marco Guidarini. Un gala lyrique «Les Grands Airs d’Opéra» avec tous les chanteurs de l’Académie 2025 sera donné le 8 août aux Jardins Suspendus du château de Vendôme.