Technologie et collaborateurs motivés

Originaire de Montoire-sur-le-Loir, ATR Technology, spécialisé dans les menuiseries extérieures s’est déplacé à Saint-Ouen depuis 2022, le long de la RN10 face à l’entreprise Neves. Se développant fortement, ATR Technology a le projet d’ici la fin de l’année de déménager dans des locaux bien plus grands à quelques mètres seulement de son emplacement actuel.

Ugo Reneuve, gérant depuis 2022 de l’entreprise, aime le contact et surtout tout mettre en oeuvre pour satisfaire les clients avec des produits de qualité. «J’ai cette vraie passion de créer. Quand le client fait appel à nous, il a souvent un problème à résoudre, problème d’isolation, d’étanchéité ou d’esthétique. On se déplace car il y a un besoin, on y répond avec professionnalisme, c’est une grande satisfaction» détaille le gérant.

Que le client soit satisfait c’est dorénavant une priorité pour toutes les entreprises effectivement mais Ugo Reneuve le décline aussi pour ses collaborateurs. «Il y a évidemment le salaire qui compte mais le bien-être au travail est tout aussi important. Le vendredi après-midi est dorénavant férié pour eux et régulièrement j’organise des sorties comme Le Laser Game ou le cabaret Madame Sans-Gêne» poursuit Ugo Reneuve. Travaillant exclusivement avec des fournisseurs français pour les menuiseries comme les portails, cela lui permet d’envoyer périodiquement ses salariés en formation, un accompagnement indispensable pour un travail soigné rendu aux clients.

Toujours à la pointe des nouvelles technologies, ATR Technology propose très souvent la protection solaire à ses clients. «Quand on parle d’isolation, on pense immédiatement au froid. Mais le chaud, avec les canicules à répétition devient prioritaire également. Certaines baies vitrées situées plein sud demandent une protection supplémentaire au rideau anti-infraction. Ces stores qui pour certains descendent comme un volet roulant, ont des lamelles inclinables permettant de garder le frais en même temps que la luminosité» conclut Ugo

Reneuve.