Éducation

C’est pas juste

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Sous ce cri qui pourrait ressembler à une phrase du personnage de dessins animés Calimero, se cache un véritable travail sur l’égalité. Lancé en 2012, le Prix Jeunesse pour l’Égalité invite chaque année les jeunes de 11 à 25 ans à créer une vidéo ou une affiche par équipe de 2 minimum sur un thème en lien avec les inégalités et les discriminations. À la fois outil pédagogique, support de sensibilisation et moyen d’expression pour les jeunes, le «Prix Jeunesse pour l’égalité 2026» a récompensé, le 4 avril à Orléans, l’un des finalistes nationaux du Centre-Val de Loire. Ce prix a été remis à un groupe de jeunes réalisateurs de la Mission Locale du Vendômois pour leur vidéo intitulée «la date des clichés».

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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