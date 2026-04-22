C’est pas juste

Sous ce cri qui pourrait ressembler à une phrase du personnage de dessins animés Calimero, se cache un véritable travail sur l’égalité. Lancé en 2012, le Prix Jeunesse pour l’Égalité invite chaque année les jeunes de 11 à 25 ans à créer une vidéo ou une affiche par équipe de 2 minimum sur un thème en lien avec les inégalités et les discriminations. À la fois outil pédagogique, support de sensibilisation et moyen d’expression pour les jeunes, le «Prix Jeunesse pour l’égalité 2026» a récompensé, le 4 avril à Orléans, l’un des finalistes nationaux du Centre-Val de Loire. Ce prix a été remis à un groupe de jeunes réalisateurs de la Mission Locale du Vendômois pour leur vidéo intitulée «la date des clichés».