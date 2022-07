Tri Val de Loir(e) en construction

Fin juin, la première pierre du nouveau centre de tri à Parçay-Meslay, en Indre-et-Loire, a été posée, la naissance d’un site pour répondre à l’évolution des nouvelles normes de tri des emballages. Cette construction a été rendue possible par la réunion de dix collectivités qui ont créé la Société Publique Locale (SPL) Tri Val de Loir(e) et nommé sa tête, Thierry Boulay, président de Val Dem et vice-président de ValEco41.

Depuis 2015, plusieurs collectivités locales d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et de la Sarthe ont mené conjointement des études sur l’évolution de leurs outils de tri des déchets ménagers et sur la pertinence de leur regroupement. «La loi AGEC prévoit qu’au 1er janvier 2023 toutes les collectivités devront gérer la collecte de tous les emballages mais, au-delà de ce besoin commun, ce regroupement est le fruit d’une volonté partagée de mettre en avant une collégialité, une équité entre ces collectivités et une capacité à travailler ensemble» soulignait Thierry Boulay lors de la pose de cette première pierre.

Ce nouveau contre de tri sera doté d’équipements modernes aux performances reconnues sous pilotage automatisé afin de garantir le débit et la qualité. «Ce site, qui sera opérationnel début 2024, pourra trier 53.000 tonnes par an d’emballages et papiers issus des collectes sélectives. La démarche complémentaire, fruit des travaux qui nous ont conduits à envisager une gestion commune, est également le négoce de matière première et la mutualisation des coûts de transport réunissant dans une même communauté d’objectifs, sur un même pied d’égalité, territoires ruraux et territoires urbains» concluait le président lors de son discours. Un équipement robuste et fiable qui représente un investissement important de 45 millions d’euros.