Des lycéens de Saint-Joseph récompensés

Le château de Meslay a fêté les écrivains dimanche 14 septembre, en recevant une trentaine d’auteurs dans le cadre de la 9e édition de son salon littéraire. Lors de cette journée avait lieu la remise de prix du concours littéraire annuel des jeunes auteurs pour les classes du lycée général Saint-Joseph de Vendôme.

Les consignes étaient de concevoir une lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet, ou inversement, en réponse à une missive récemment reçue. Chaque élève devait produire deux pages préparées pendant trois à quatre heures de cours, et à peine quelques heures de travail en plus à la maison. Cinquante productions furent évaluées par un comité de lecture composé de quatre personnes.

Ainsi furent récompensés : pour le premier prix Ilyana Fareu (élève de première, à droite sur la photographie), la médaille d’argent à Noémie Nédélec (élève de première, au centre) et Hippolyte Guinamard (élève de seconde, à gauche) et Camille Perrichon (élève de terminale) se sont octroyés le troisième prix ex-aequo.

Les quatre lauréats, dont les textes ont été lus, reçurent des livres dédicacés par certains auteurs présents au salon du livre. Mille et une félicitations pour leur performance !