Franchissement de la Loire

Alors que les travaux de construction de la future passerelle sur la Loire ont officiellement débuté en juin et que la première grande étape du chantier – la mise en place de l’estacade – a été finalisée, un prototype a été présenté le 16 janvier par Philippe Gouet, président du conseil départemental, aux côtés de Joseph Zimet, préfet de Loir-et-Cher, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, et Christophe Degruelle, président de la communauté d’agglomération de Blois. Annoncée en 2019 dans le cadre d’une politique de promotion des mobilités douces et alternatives, la construction de la passerelle sur la Loire d’une longueur de 380 mètres est un des projets phares du département de Loir-et-Cher. Elle permettra un franchissement sécurisé de la Loire aux piétons, cycles et chevaux en 2027.