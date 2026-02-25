Commission permanente au Conseil départemental

Lors de la commission permanente du Conseil départemental de Loir-et-Cher le 15 janvier, les conseillers départementaux ont examiné plusieurs dossiers et voté l’octroi de subventions ainsi que l’application de diverses décisions, notamment sur l’habitat inclusif et le parrainage d’espaces naturels sensibles (ENS).

Des subventions ont été accordées à l’Association pour les personnes handicapées du Perche à Cormenon à qui il a été octroyé 100 000€ pour leur projet d’habitat inclusif. Egalement une convention de partenariat a été signée pour l’animation de l’Espace Naturel Sensible de La Mutte par la commune de Sargé-sur-Braye, les associations Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher et Perche Nature avec un éventuel soutien financier qui sera proposé suivant les actions programmées.