Retour sur «Les filles et les sciences»

En décembre, juste avant les vacances de Noël, le lycée Ronsard à Vendôme en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire organise depuis plus de quatre ans une semaine de l’orientation. C’est dans ce cadre que s’est tenue avec un panel de professionnels, une conférence pour les élèves sur « Les filles et les sciences » afin d’encourager les vocations scientifiques d’un public féminin.

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire a rencontré au lycée Ronsard un petit groupe de lycéennes pour recueillir leur ressenti suite à cette conférence, aller au delà des préjugés et des idées reçues. « Pour porter les métiers de demain, de l’ingénierie au numérique en passant par les métiers de la santé, avec parfois 80% d’hommes dans certaines branches, il faut que les femmes aient confiance, que l’on soit à l’égalité quel que soit le sexe » soulignait il ce matin là face aux participantes. En effet, tout simplement leur donner confiance dans le choix d’études scientifiques que certaines n’osent pas franchir pour leurs futures carrières. « Une conférence par l’exemple avec des femmes professionnelles et étudiantes qui ont choisi avec détermination parce que c’était leur choix les filières scientifiques » poursuit Sandra Ferrer, chargée de mission de l’orientation au conseil régional et organisatrice de cette conférence.

« Les sciences constituent un domaine accessible pour toutes celles qui souhaitent s’y engager. Je crois beaucoup au plaisir d’apprendre pour réussir et donner confiance, sujet important, pour s’accomplir. Que les femmes ne se privent pas de vivre le monde. » concluait François Bonneau.

