2026 : la saison des carnassiers est lancée !

Le 25 avril marque le grand retour de la pêche aux carnassiers dans les rivières et plans d’eau de seconde catégorie du Loir-et-Cher. Brochets, la saison est enfin ouverte en Vendômois. Prêts à relever le défi ?

Avant de mouiller votre ligne, un petit rappel des règles à respecter :

– Consultez GEOPECHE pour vérifier les parcours autorisés : quelques réservoirs existent sur certains cours…

– Black-bass : encore un peu de patience, leur ouverture est fixée au 1er juillet.

Tailles et quotas :

– Brochet : 60 cm minimum, 2 prises max/jour/pêcheur

– Sandre : 50 cm minimum

– Total carnassiers : 3 poissons/jour/pêcheur (dont 2 brochets maximum)

Pêche no-kill sur certains sites

Les plans d’eau de Sougé, Saint-Viâtre, Montoire et la Ballastière de la Scène (Valloire-sur-Cisse) sont en remise à l’eau obligatoire. Pensez à équiper vos montages d’hameçons sans ardillon.

La carte de pêche : indispensable !

Elle vous ouvre les portes de plus de 48 plans d’eau et de toutes les rivières du département. Plusieurs formules adaptées à chaque pratique sont disponibles sur le site de la Fédération et sur www.cartedepeche.fr.

Avant même les premières casts, sachez que la Fédération et les AAPPMA du 41 ont organisé leur traditionnel week-end Truites de Pâques, avec des déversements dans une trentaine de rivières à travers tout le département. Une occasion parfaite pour initier les plus jeunes ou simplement profiter d’une belle journée au bord de l’eau en famille !

Au programme : des truites, du soleil (on y croit !), et la bonne humeur garantie du côté de Sougé, Saint-Firmin-des-Prés, Vendôme, Lavardin, Montoire, Savigny, Romanoran, Selommes, Villiersfaux, Montrichard, Thésée, Noyers-sur-Cher… et bien d’autres !

Toutes nos félicitations aux pêcheur(e)s et aux AAPPMA locales.

Bonne saison à tous !