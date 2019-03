Informer les accidentés de la vie

La FNATH, l’association des accidentés de la vie section de Vendôme, se réunissait en février pour son assemblée générale.

Un bilan plus que positif que son président, Philippe Guitton présentait aux membres en présence de nombreux élus dont Laurent Brillard, maire de Vendôme et Monique Gibotteau, conseillère départementale, première vice-présidente en charge des solidarités.

Beaucoup d’activités pour cette association dynamique, jalonnent l’année comme le soulignait le président. «Nous participons à beaucoup de brocantes dans l’année avec nos membres. Non pas pour vendre des objets mais nous tenons un stand afin de nous faire connaître, que les gens sachent que nous sommes une association qui peut leur venir en aide suite à un accident de la route ou ménager, à une maladie,…» détaille Philippe Guitton, dix ans à la tête de la section vendômoise, l’une des plus motivées du groupement Centre qui réunit toutes les sections de la Région.

Comme chaque année, une nouvelle édition des Jacinthes de l’Espoir se tiendra, opération au cours de laquelle près de 700 bulbes ont été vendus en une journée et demie pour l’édition 2018 . Une journée festive est également prévue fin juin avec une sortie pour tous à Bonneval afin de vivre un moment ensemble. «Avec l’arrivée de Maurice Bodin, nouveau membre, nous allons cette année nous concentrer sur les entreprises en les démarchant pour de l’information sur notre association. Les aider également à adapter des postes de travail et les informer sur l’obligation pour celles qui ont plus de 20 salariés d’embaucher 6% de leur effectif en travailleurs en situation de handicap. Beaucoup ne le respectent pas» insiste le président. Se déplacer aussi chez les médecins, les services de santé dans des structures hospitalières, les kinésithérapeutes,… pour toujours porter à leur connaissance leur existence, au service des accidentés. Une bonne parole que Philippe Guitton ne cesse de porter avec ses 100 membres au sein de la FNATH de Vendôme.

Permanence tle 4e vendredi de chaque mois au Point d’Accès au Droit -37 avenue Clémenceau à Vendôme de 14h30 à 17h.

Renseignements : 06 48 57 82 05 / 02 54 23 81 89 /

martine.bussereau@wanadoo.fr

Alexandre Fleury