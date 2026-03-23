Sous l’égide de l’association Pays du Perche en Vendômois, les JEMA se dérouleront samedi 11 et dimanche 12 avril à Saint-Agil et Boursay.

Mettre en valeur des sites culturels et d’artisanat ainsi que promouvoir la pratique des métiers d’art notamment auprès de jeunes reste le but premier de cette manifestation.

De Boursay à Saint-Agil, 11 artisans d’art vous proposent de découvrir leurs savoirs-faire. L’occasion de découvrir leur métier et d’assister à quelques démonstrations. La liste des artisans présents est mentionnée ci-contre. Ils se répartiront entre Saint-Agil à la Sellerie Percheronne et l’Echalier et Boursay au Café galerie et à la Grange de la Maison Botanique. Une restauration sur place est possible.

Dimanche 12 avril, une balade en hippobus est proposée aux visiteurs entre Boursay et Saint-Agil grâce aux chevaux percherons, emblématiques du Perche.

Le musée du Cuir et de la Tannerie à Château-Renault sera exceptionnellement ouvert pour les Journées Européennes des Métiers d’Art le week-end du 11 et 12 avril. Les amis du musée proposent également des ateliers pour s’initier au travail du cuir, le jeudi 16 avril, le jeudi 9 juillet et le samedi 19 septembre (de 14 h 30 à 16 h 30), sur réservation.

L’occasion de découvrir des savoir-faire, rencontrer les artisans, assister à quelques démonstrations.

Artisans présents :

Julie Pio (marionnettiste)

Saradin François (mobilier bois)

Béatrice Saillard (relieuse)

Christophe Jegou (luthier)

La Maison Lucien (parfumeur)

Muriel Stavalen (tissage)

Les paniers de Louise (vannière)

Terre de feu et Matière (céramiste)

Noémie (marqueterie)

La Sellerie Percheronne

Raphael Vernois (ébéniste)

Les lieux